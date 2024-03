Calcio | Pacifici | ‘arbitri sereni | rimandiamo al mittente attacchi strumentali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?Noi arbitri siamoe quello che ho detto ieri lo ribadisco. Siamo consapevoli della forza delle nostre capacità e rimando alquelli che sono glistrumentali, perché dati alla mano e statistiche alla mano, in questa stagione ci sono esattamente gli stessi errori di quella passata, non c'è una recrudescenza degli errori. Andiamo avanti con la consuetatà e con la consueta professionalità che ci ha sempre contraddistinto?. Lo ha detto il presidente dell?Aia, Carlo, a margine dell?annuncio del vincitore del Premio Bearzot alla sede della Figc a Roma. ?Non entriamo nel merito delle polemiche perché non è il nostro costume e non lo faremo mai?, ha aggiunto.