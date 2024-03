Calcio | le partite del weekend delle squadre toscane | umbre e dello Spezia

Calcio a 5 / Serie B - C1 e C2 - il programma e gli arbitri delle partite tra l’8 e l’11 marzo. In B c’è il big match Recanati-Audax. Lo Jesi, in C1, affronta il Pianaccio per continuare a sognare la promozione. Tanti derby anconetani in C2, tra cui ... (vallesina.tv)