Calcio | la Roma si esalta | il Milan soffre ma vince nettamente in Europa League Bene di rimonta la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giornatante per le squadre italiane nelle Coppe Europee di: tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali per il ranking UEFA che a fine anno dovrebbe dare un posto in più al Bel Paese in chiave Champions. Il tardo pomeriggio ha visto un Olimpico in fiamme per ladi Daniele De Rossi: i giallorossi hanno dato spettacolo tramortendo per 4-0 il Brighton di Roberto De Zerbi. Non c’è stata davvero storia: ad aprire le danze il solito Paulo Dybala su assist perfetto di Leandro Paredes, poi la goleada con a segno Romelu Lukaku, Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Quarti di finale messi in cassaforte. Anche il, nonostante una prestazione non all’altezza, può gioire: a San Siro lo Slavia Praga si ritrova in dieci dopo 25? con il rosso diretto ...