Calcio eccellenza Leon | Bonseri regala la vittoria

(Di venerdì 8 marzo 2024) La capolista Mapello (ora in testa insieme al Sondrio che ha sbancato Muggiò) pareggia, le inseguitrici vincono e il girone B disi fa avvincente. Tra loro anche laa cui basta un guizzo del solitoalla mezz’ora della ripresa per avere ragione del Tribiano in casa. Nei bassifondi si complicano le cose per la Vis Nova, sempre più ultima e uscita malconcia mercoledì, battuta 5-1 in trasferta dalla Soncinese. Illude Redaelli dopo 120 secondi, poi i padroni di casa dilagano. L’Ardor Lazzate fa suo il derby con una magia di Giangaspero. Alla Base non riesce la rimonta. Pari (1-1) del Meda a Castano Primo. Ro.San.