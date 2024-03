Calcio Coppa di Terza categoria Campiglia bello e inarrestabile | Monticchiello battuto Sul prestigioso e ambito trofeo c’è la firma di Cipriani

(Di venerdì 8 marzo 2024)0 SAN QUIRICO – Al cospetto di circa 250 spettatori, il(nella foto), al secondo anno in, conquista il suo primoFigc superando unche ha lottato con grande determinazione fino al triplice fischio dell’arbitro Raciti che, domenica scorsa, ha diretto Colligiana-Siena. La compagine del presidente Gianni Mannino e allenata da Francesco Bianchini, accede così alle finali regionali che determineranno la squadra regina dellatoscana. La partita inizia con ilche ha una certa supremazia territoriale e che va vicino al gol al 17’ con un tiro di Tahiri da fuori area parato in due tempi da Evacuo. Al 27’ risponde il ...

