Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | il programma e gli arbitri delle partite tra l’8 e l’11 marzo

(Di venerdì 8 marzo 2024) In B c’è il big match Recanati-Audax. Lo Jesi, in C1, affronta il Pianaccio per continuare a sognare la promozione. Tanti derby anconetani in C2, tra cui Chiaravalle-Città di Ostra VALLESINA, 82024 – Stiamo ormai entrando nelle fasi finali dei campionati diB, C1 e C2.Tra oggi, venerdì 8, e domani, sabato 9, le nostre squadre sono impegnate in sfide cruciali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Nessuno può dormire sonni tranquilli, a parte il Gagliole già promosso in C1, la Polisportiva Victoria già ai play-off di C2 e il Real San Giorgio già retrocesso in C2: andiamo a vedere perché.B InB, domani sabato 9si giocherà la 19^ giornata del girone D. L’Audax Sant’Angelo è attesa dal terzo big match consecutivo, questa volta in casa del ...