Calcio a 5 | Eboli | Pesaro e Napoli fanno la voce grossa negli anticipi

(Di venerdì 8 marzo 2024) I primi quattrodella 24esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 dia 5 sono andati ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose sui vari campi coinvolti. Nella partita di ieri, la Meta Catania ha schiantato nettamente il Ciampino imponendosi in casa per 6-1 grazie a una serata straordinaria di Podda e Musumeci, entrambi firmatari di una doppietta. Nelle gare odierne invece, da poco concluse, da registrare vi sono: il largo e preventivato 6-2 delsul Verona, con tripletta di Salas e doppietta di Canal per i partenopei, e le vittorie pesanti per 7-4 e 4-1 della Feldisul Sala Consilina, con un Patias ispirato e firmatario di due reti, e dell’Italservicesul Genzano, con Caruso, Schiochet e Barichello a decidere il duello dopo l’1-1 ...