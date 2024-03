Calabria è prezioso Tomori già un muro Adli illuminante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) MAIGNAN 5. In ritardo sul gran gol di Doudera, sorpreso da Schranz: che succede? FLORENZI 6,5. Dalla bandierina serve due assist perfetti a Reijnders e Loftus-Cheek facendosi perdonare l’ammonizione presa dopo nemmeno due minuti di gioco: diffidato, salterà il match di ritorno. KJAER 5. Un liscio a centro area poteva costare carissimo. GABBIA 5,5. Soffre Doudera e si perde Chytil rischiando troppo: dopo tante prove convincenti, non la sua migliore serata. Stanek gli nega la gioia del gol. THEO HERNANDEZ 5,5. Sfasa per ogni zolla del campo facendo mancare la spinta a sinistra. Colpevole sul gol di Schranz.6,5. Dirige il traffico cercando di servire i compagni con passaggi illuminanti. REIJNDERS 7. Con un colpo da biliardo riporta il Diavolo in vantaggio: s’immola spesso e volentieri in fase difensiva. Completo. LOFTUS-CHEEK 7. Ci mette la testa sotto ...