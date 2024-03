Caffè vuol dire anche empowerment al femminile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mimose, fiore, torte, regali. No, l’8 marzo sta diventando, finalmente, un momento di riflessione, al di là del significato che purtroppo spesso il mondo commerciale ne ha fatto. Ora le aziende sono più impegnate a cercare un pensiero dietro la Giornata Internazionale della Donna, a trovare la giusta chiave di lettura per poter cambiare gli aspetti di una società, che troppo spesso non riconosce meriti e valori alle donne. Lo faLavazza, la cui Fondazione si impegna da vent’anni in progetti che hanno proprio lo scopo di ribaltare situazioni di disuguaglianza. Tanti quelli che cercano di abbattere le barriere e diffondere la sostenibilità e l’uguaglianza di genere, permettendo alle donne di assumere ruoli di leadership nelle loro comunità. Come, ad esempio, il progetto “Ujana Coffee Project” in collaborazione con la Ong Sawa World. In soli tre anni, ha dato aiuto ...