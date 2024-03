Cadice vs Atletico Madrid – probabili formazioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’cercherà di rafforzare la propria posizione nella classifica della Liga quando sabato 9 marzo pomeriggio si recherà a, squadra a rischio retrocessione. La squadra di Diego Simeone è quarta in classifica, con cinque punti di vantaggio sull’Athletic Bilbao quinto, mentre ilsi trova al 18° posto, a cinque punti dal Celta Vigo 17°. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè ancora in piena lotta per la sopravvivenza nella massima serie spagnola, ma il Sottomarino Giallo non vuole che il distacco dal 17° posto ...

Simeone, ansia Griezmann per Atletico-Inter: "Non sappiamo quando tornerà": Il punto dell'allenatore argentino sulle condizioni fisiche dell'attaccante in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ...tuttosport

Calcio: Atl.Madrid. Simeone "Non so se Griezmann ci sarà contro Inter": Alla vigilia della gara col Cadice, Diego Simeone conferma i dubbi legati alla presenza ... al quale chiedono anche degli obiettivi personali e dell'Atletico. "Sono un uomo del club e le priorità del ...sport.tiscali

Atletico, Griezmann torna in gruppo ma Simeone fa pretattica: "Non so se ci sarà con l'Inter": L'attaccante francese, fuori dal match di andata per una distorsione alla caviglia, sicuro assente contro il Cadice ...sportmediaset.mediaset