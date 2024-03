Busta paga più alta | ma solo per i ricchi | perché la prossima riforma dell’Irpef rischia di essere una beffa

(Di venerdì 8 marzo 2024) Per il governo la priorità ora è il ceto medio. Ma, questo il primo appunto, per ceto medio intende chi guadagna più di 50mila euro. Non proprio le persone con i maggiori problemi economici, sicuramente. Su di loro si concentra l’azione dell’esecutivo dal punto di vista fiscale, con l’intenzione di un beneficio in– probabilmente andando a incidere sull’Irpef – da introdurre già nel 2025. Attualmente sopra i 50mila euro di reddito l’aliquota Irpef applicata è quella del 43% e queste persone non ricevono benefici attraverso l’ultimané con il taglio del cuneo fiscale. La revisione delle aliquote, infatti, ha previsto l’annullamento del vantaggio Irpef a quota 50mila euro, con una franchigia di 260 euro per le detrazioni fiscali. Peraltro, punto forse più importante, dalla ...

Bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024 - ecco chi ha diritto all'ex bonus Renzi. bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024 , scopri a chi spetta l'ex bonus Renzi . Il trattamento integrativo , noto come bonus 100 euro in busta paga ... (Leggi)

Le trattenute fiscali in busta paga fanno abbassare l’importo - ma è possibile diminuirle. Le trattenute in busta paga fanno abbassare drasticamente l’importo del tuo stipendio? Ecco come fare a ridurle. Ogni mese attendiamo bramosi l’arrivo dello ... (Leggi)

Il «bonus mamma» è una beffa? No - ma ecco perché in busta paga non c’è l’aumento atteso da molte. In questi giorni, con il paga mento degli stipendi di febbraio, le lavoratrici madri beneficiarie dell’esonero contributivo – il cosiddetto “bonus mamma” – si ... (Leggi)

Donne, la discriminazione è servita in Busta paga: Il gender pay gap resta ampio anche in Liguria: un'operaia guadagna in media poco più della metà di un collega maschio ...rainews

Bonus Mamma: perchè in Busta paga non c'è ancora l'aumento: La misura interessa circa 800mila madri, nel settore privato le mamme lavoratrici con due figli, di cui uno sotto i 10 anni, sono circa 571mila ...notizie

Infermieri, 300 euro in più per non fuggire: Più precisamente sono 14,5 euro a turno per gli infermieri coordinatori e per i colleghi impegnati in Pronto soccorso, triage, emodinamica, angiografica, endoscopia e nel blocco operatorio. Calcolando ...laprovinciadicomo