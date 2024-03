Bundesliga 2023 24 | Stoccarda sempre più terzo | Union Berlino battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nell’anticipo del 25esimo turno dilostende 2-0 l’e si conferma una volta di più come terza forza del massimo campionato tedesco. I biancorossi allenati da Sebastian Hoeness si portano infatti a quota 53 punti in classifica, a -1 dal Bayern Monaco secondo ma soprattutto a +9 dal Borussia Dortmund quarto. Apre le marcature al minuto 19 Serhou Guirassy, che arriva così a quota 21 reti in 19 partite, secondo in classifica marcatori dietro solo all’inarrivabile Kane. I padroni di casa raddoppiano nella ripresa, grazie alla rete al 65? di Chris Fuhrich. Pochi minuti dopo l’rimane anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione diretta di Schafer: losi limita così ad amministrare il vantaggio e chiude la gara sul 2-0, avvicinandosi ...