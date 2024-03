Buccinasco | interdittiva antimafìa | sequestrati terreni per 500mila euro a Pasquale Zappia

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Milano) – I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia hanno proceduto all'esecuzione di sequestro, propedeutica alla confisca, di varinel comune di(Milano) di proprietà di, 84 anni, originario di Platì (Reggio Calabria) e conosciuto come uno dei capi della 'ndrangheta calabrese. L'operazione è stata eseguita su delega della Procura della Repubblica di Milano - Direzione distrettuale antimafia (Dda). Ihanno un valore stimato di circa. Le attività di accertamento patrimoniale sono state effettuate dopo l'emissione di unaantimafia da parte della Prefettura di Milano, sono proseguite con gli ...

