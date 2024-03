Bucchioni | «Applausi all’Inter | vanto in Europa! Crescita Inzaghi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024)evidenzia i numeri positivi dell’Inter e di. Dal giornalista arrivano dei complimenti molto netti in un intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva. AL MEGLIO – Enzoha visto tante cose positive: «Chi ama il calcio non può non guardare l’Inter, di questi tempi. Al di là di chi la pensa come giochista o risultatista. Ladi Simoneè notevole, c’è un gioco codificato e che dà emozioni con queste ripartenze. Ha capacità di gestire, secondo me è una squadra che sta raggiugnendo il top., l’Inter è una delle nostre eccellenze che portiamo in giro per l’. E ci vantiamo di queste squadre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...