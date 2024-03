Bruno Cerella | la prima dichiarazione ufficiale su Belen «Mi fa divertire»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo le parole diRodriguez, che smentiva di essere attualmente fidanzata, arrivano anche quelle del presunto nuovo flirt. Dopo lo scoop pubblicato dal settimanale “Chi”, la showgirl ha chiarito di essere single (ma non ha precisato che non sta frequentando nessuno). Adesso ancheha deciso di dire la sua, anche in questo...

Bruno Cerella - il presunto nuovo fidanzato di Belen - svela come stanno le cose tra di loro. come stanno le cose tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella ? C'è qualcosa tra loro ? Il cestista fa chiarezza una volta per tutte! L'articolo Bruno Cerella , il ... (novella2000)

Belen Rodriguez vicina al suo ex flirt Bruno Cerella? Parla lui e spiega come stanno le cose. Negli scorsi giorni il settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Belen Rodriguez , archiviata la breve relazione con Elio Lorenzoni, starebbe ora ... (isaechia)

Belen Rodriguez vicina al suo ex flirt Bruno Cerella Parla lui e spiega come stanno le cose: Belen Rodriguez vicina al suo ex flirt Bruno Cerella Parla lui e spiega come stanno le cose. Dopo le voci di un flirt tra ...isaechia

"Ci divertiamo insieme...". Bruno Cerella sibillino su Belen: Chiusa la breve liaison, Belen si è concessa del periodo da sola con se stessa, eppure in molti hanno notato la presenza di Bruno Cerella negli scatti apparsi su Instagram. Secondo Chi, il celebre ...msn

Bruno Cerella svela la verità sul rapporto con Belen Rodriguez: “Insieme noi…”: Dopo le dichiarazioni rilasciate da Belen Rodriguez, Bruno Cerella mette fine alle speculazioni sulla presunta relazione con la modella ...bigodino