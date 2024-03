Brunetta | “Felice che Banca Etica abbia scelto il Cnel come luogo per celebrare i suoi 25 anni”

(Di venerdì 8 marzo 2024) ROMA – “Sonocheilperi 25diversario.è un meraviglioso ossimoro, l’accostamento tra due termini apparentemente in antitesi,senon possa stare con. L’conviene a tutte le banche. Oggi l’egoismo non funziona più.è un modello di efficienza, per vincere le sfide della modernità.mo bisogno di esempi così virtuosi”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram il presidente delRenato...

GF, Perla nel confessionale: 'Sono stufa di giustificarmi su ogni cosa': Terminata la 42^ puntata del Grande Fratello in onda giovedì 7 marzo, Perla Vatiero è stata chiamata in confessionale dagli autori per commentare l'ennesimo confronto avuto con il suo ex Mirko ...it.blastingnews

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Elvira Camarrone sul set: Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Elvira Camarrone sul set: le anticipazioni e le novità raccontate dall'attrice di Clara.tvserial

Il cardinale Matteo Zuppi ad Alba nel decennale della beatificazione di padre Giuseppe Girotti: "A dieci anni dalla beatificazione del domenicano padre Giuseppe Girotti, avvenuta ad Alba con il cardinale Severino Poletto, sono ora Felice di annunciare che a ricordarlo sarà il cardinale Matteo Zu ...cuneodice