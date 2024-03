Brignano torna al “Gesualdo” per un’altra serata da sold out

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ probabilmente il comico, cabarettista, showman e attore più amato dal pubblico italiano. Degno erede della grande scuola romana dei Petrolini e dei Proietti. I suoi one man show lasciano il segno e da anni divertono le platee di tutta Italia. Sarà di nuovo ad Avellino perdivertentissimainsieme al suo affezionato pubblico. Ovviamente stiamo parlando di Enricoche sabato 9 marzo, alle ore 21,al Teatro “” con il suo fortunatissimo spettacolo “Ma… diamoci del tu”. Uno show di puro cabaret in cui la vita quotidiana, le dinamiche dello stare insieme e le vicissitudini di tutti i giorni faranno da cornice alla verve e alla vis comica di un artista che è entrato nel cuore di un pubblico sempre più ampio e trasversale “Ma… diamoci del tu”, ...

