Brighton | tifosi a Roma accoltellati e colpiti da accendini e bottiglie Denuncia alla Uefa e alla Roma

Roma - accoltellati due tifosi inglesi : il Brighton denuncia lancio di accendini - bottiglie e monete nel settore ospiti. Due tifosi del Brighton sono stati aggrediti, accoltellati e rapinati in via Cavour a Roma . E' accaduto poco dopo la mezzanotte di mercoledì... (calciomercato)

Il Brighton contro i tifosi della Roma: "Lancio di oggetti verso il settore ospiti": Nella grande vittoria della Roma per 4-0 contro il Brighton, arriva una denuncia social da parte della formazione inglese. La squadra di De Zerbi infatti punta il dito sui comportamenti di alcuni ...romatoday

Il sogno Europa League e il risentimento di Lukaku verso l'Inter: "Ero in una situazione difficile, la Roma mi ha aiutato": L'attaccante giallorosso ha parlato del proprio passato in nerazzurro al termine della sfida vinta contro il Brighton ...sportmediaset.mediaset

Roma, poker da record al Brighton: in Europa soltanto un precedente contro il Liverpool: Record per la Roma che contro il Brighton fa poker: in Europa l'unico precedente con un'inglese fu con il Liverpool in Champions League.tag24