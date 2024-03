Breakker | Un figlio più “d’arte” degli altri

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Wrestling è arte spesso tramandata di padre in. Sono innumerevoli gli esempi nella storia: Da Dustin Rhodesdi Dusty a Bret Hartdi Stu, da Jake Robertsdi “Grizzly” a Ortondi “Cowboy” Bob, da The Rockdi Rocky Jhonson a Wyatt e Bo Dallas, figli entrambi di Rotunda. La lista è immensa tanto che, nel corso di questi 40 anni in WWE, ogni tanto è venuto fuori qualche atleta dal cognome già noto, che il più delle volte non nascondeva l’illustre parentela di cui poteva fregiarsi, rivelandosi, questa scelta, spesso controproducente. Quella innata ritrosia insita nel pubblico verso chi, apparentemente senza alcun merito, si ritrova in una posizione di prestigio per puro “nepotismo”. Emblematici i cori “Die, Rocky die” rivolti al The Great ...