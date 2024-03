Boxe | Preolimpico Busto Arsizio 2024 | Angela Carini batte Kito e vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Con una vittoria ai punti ma un verdetto unanime di 5-0ha conquistato la vittoria nell’incontro dei sedicesimi di finale dei – 66 kg al torneodiin corso di svolgimento a. Alla E-Work Arena, la venticinquenne napoletana nella sessione mattutina ha battuto, con una condotta di gara generosa e all’attacco, e incassando qualche colpo nel terzo e nell’ultimo round, per 5-0 (e non c’erano dubbi) la giapponese Maindo cosìdi finale. Raggiante la già vincitrice di un argento a livello europeo e mondiale, che è stata protagonista oggi di una prestazione superba che fa ben sperare in vista dei successivi impegni sul ring lombardo: “Anche se sapevo che stavo ...