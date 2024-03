Boxe | Giovanni De Carolis a caccia dell’Europeo dei supermedi in Francia contro Sadjo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Domani sera, alle 20:30, va in scena il combattimento valido per il titolo europeo dei pesitraDee Kevin Lele. Il francese potrà godere del supporto del pubblico di casa, dal momento che ci si contenderà la cintura continentale al Palais des Sports Marcel Cerdan, a Levallois Perret, poco fuori Parigi. Un impianto, questo, già sede per anni di un torneo WTA nel tennis e sede delle partite casalinghe del Metropolitans 92 (basket), del Levallois SC e del Levallois Paris Saint-Cloud (volley maschile e femminile). Il combattimento è stato già rinviato in ben tre occasioni: si sarebbe dovuto disputare prima il 21 ottobre, poi il 25 novembre e infine il 2 dicembre, ma tra un problema fisico e l’altro di entrambi si è arrivati a questa situazione, con il transalpino dichiarato favorito ...