Boxe | Angela Carini liquita Kito e continua a inseguire le Olimpiadi | Parigi è a due vittorie

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha surclassato la giapponese Maicon un nitido verdetto unanime (5-0: quattro 30-27 e un 29-28) e si è così qualificata agli ottavi di finale nel tabellone riservato alle 66 kg al preolimpico diin corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese). La pugile italiana ha impostato un match propositivo e di carattere, tenendo sempre in mano il controllo del ring e gestendo un’avversaria che poteva rivelarsi particolarmente insidiosa. La 25enne campana, che nel 2019 fu argento ai Mondiali (tra le 64 kg) e agli Europei (tra le 69 kg), tornerà sul ring nella serata di sabato 9 marzo per affrontare la canadese Sara Kali, che oggi ha avuto la meglio sulla lettone Kitua Zarberga. In questa categoria di peso si assegnano quattro pass per ledi ...