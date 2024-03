Borse caute dopo i record | a Milano scatta Iveco Disoccupazione Usa sale al 3 | 9%

Partenza sprint per Btp Valore. Borse europee caute - a Milano scatta Leonardo. Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti ... (ilsole24ore)

Borse caute dopo i record - a Milano scatta Iveco. Attesa per lavoro Usa. I titoli azionari asiatici sono saliti ai massimi da sette mesi e hanno registrato la settimana più solida in più di due mesi (ilsole24ore)

I mercati a metà seduta: Il punto a metà giornata dei principali listini azionari con un focus sui titoli migliori e peggiori di Piazza Affari, e l’andamento delle valute ...stream24.ilsole24ore

Borsa: Europa in ordine sparso, future positivi, Milano +0,1%: Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee, con i future Usa positivi in attesa ... In campo bancario corrono le spagnole Bankinter (+3,55%), Bbva (+1,59%) e Sabadell (+1,57%). Più caute ...ansa

Folgiero (Fincantieri): nel 2024 più aggressivi sulla riduzione del debito. Ma il titolo resta in calo in borsa. Analisti ancora cauti, ecco perché: Nel 2024 Fincantieri intende essere «più aggressiva» sulla riduzione del debito dopo aver già fornito una guidance migliore rispetto a quella indicata nel ...milanofinanza