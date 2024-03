Borsa | Shanghai chiude a +0 | 61% | Shenzhen a +1 | 07%

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le Borse cinesi segnano un'altra seduta volatile e chiudono positive grazie al rally del finale, a ridosso dei massimi intraday, in scia alle discussioni sul rilancio dell' economia nell'ambito dei lavori del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento di Pechino: l'indice Composite diregistra un progresso dello 0,61%, a 3.046,02 punti, mentre quello disale dell'1,07%, portandosi a quota 1.719,71. Intanto, segnali posiviti sono emersi dal primo bimestre del 2024: la Cina ha registrato un surplus salito a 125,16 miliardi di dollari a fronte dei 103,8 miliardi dell'analogo periodo 2023, battendo le attese di 103,7 miliardi. L'export, secondo i dati diffusi ieri dallAmministrazione delle Dogane cinesi, è cresciuto del 7,1% (su previsioni pari a +1,9%), mentre l'import è aumentato del 3,5% (contro +1,5%).

