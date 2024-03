(Di venerdì 8 marzo 2024) Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla paritài dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio di: lamigliore è quella di Parigi, che sale dello 0,3%, seguita dache cresce dello 0,2% e da Madrid in rialzo dello 0,1%. Piatta Amsterdam, con Francoforte in calo dello 0,1% e Londra in ribasso dello 0,3%. Sulla parità anche il listino azionario di Mosca, con il gas calmo a 26 euro al Megawattora e il petrolio chequota 78 dollari. Solido l'euro a 1,09 contro il dollaro, con lo spread Btp-Bund in marginale calo rispetto all'avvio a 131 punti base. Gli operatori attendono sempre segnali concreti dalle banche centrali sul programma di riduzione dei tassi e in questo clima in Piazza Affari corre sempre Iveco (+5%) sulle ipotesi di un interesse ...

Borsa : Europa incerta dopo il Pil dell'Eurozona - Milano +0 - 1%. Appaiono incerte le principali borse europee dopo il Pil trimestrale dell'Eurozona , che ha evidenziato crescita zero. Positivi i future Usa in attesa dei dati ... (quotidiano)

Borsa : Milano resiste (+0 - 1%) - corrono Iveco - Tim e Saipem. Piazza Affari resiste in territorio positivo al passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,1% e il differenziale tra Btp e Bund ... (quotidiano)

Borsa: Milano tiene (+0,2%) con l'Europa dopo Wall street: Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo i dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Parigi, che sale dello 0,3%, seguita da ...quotidiano

Borsa ultime notizie: Europa debole dopo i record. Milano sostenuta da Iveco e Tim: A Piazza Affari in rally Iveco, bene i titoli oil A sostenere Milano lo scatto in avanti di Iveco Group ... Asia: Tokyo chiude in rialzo ma frenata dallo yen La Borsa di Tokyo ha registrato un modesto ...firstonline.info