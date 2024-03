Borsa | Milano resiste +0 | 1% | corrono Iveco | Tim e Saipem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Piazza Affariin territorio positivo al passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,1% e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 132 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,9 punti al 3,58% e quello tedesco di 4 punti al 2,26%. Gli acquisti si concentrano su(+5,48%)su ipotesi di un interesse di Leonardo (-0,43%) per la divisione veicoli militari. Corre anche Tim (+2,46%), salita fino al 7%, che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia in concomitanza con il Piano Industriale. In luce(+1,95%) insieme a Maire (+2%), quest'ultima dopo una commessa in Algeria da oltre 1 miliardo di euro. Seguono Cucinelli (+1,26%), Unipol (+1%), Ferrari (+0,81%) ed Eni (+0,66%). Scivolone di Azimut (-6%), all'indomani dei conti, con un utile di 454 milioni e la conferma delle stime di ...