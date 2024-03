Borsa | Milano fiacca con l' Europa | Tim prova il rimbalzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ultima giornata della settimana in leggerissimo calo per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in negativo dello 0,04% a 33.403 punti, l'Ftse all share in ribasso dello 0,06% a quota 35.537. Giornata comunque senza scosse per i listini azionari europei, con gli operatori che attendono segnali concreti dalle banche centrali sul programma di riduzione dei tassi. Lapeggiore è stata quella di Amsterdam, scesa dello 0,7% finale, con Londra in calo dello 0,4%, Francoforte dello 0,2% e Madrid in ribasso dello 0,1%. In rialzo invece dello 0,1% il mercato azionario di Parigi. Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni continua a ritoccare i minimi dal gennaio 2022 e ha concluso la seduta sui mercati telematici a 130,9 punti base contro i 132 dell'avvio, dopo essere sceso durante gli scambi brevemente sotto quota 130. Il rendimento del ...