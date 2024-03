Borsa : Europa in ordine sparso - future positivi - Milano +0 - 1%. Si muovono in ordine sparso le principali borse europee, con i future Usa positivi in attesa dei dati sul lavoro e sulla scia dei segnali lanciati da Fed e Bce ... (quotidiano)

Borsa : Europa contrastata in avvio - Parigi +0 - 02% - Londra -0 - 16%. Borse contrastate in Europa in avvio di seduta. Parigi guadagna lo 0,02% a 8.018 punti e Londra cede lo 0,16% a 7.680 punti. In lieve rialzo Francoforte, che ... (quotidiano)