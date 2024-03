Borsa : l'Europa chiude in rialzo dopo la Bce sui tassi. Le Borse europee chiudono in rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati. Sotto i riflettori anche le parole della presidente della Banca ... (Leggi)

Borsa : l'Europa chiude in rialzo dopo la Bce sui tassi. Le Borse europee chiudono in rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati. Sotto i riflettori anche le parole della presidente della Banca ... (Leggi)

Borsa: Europa contrastata in avvio, Parigi +0,02%, Londra -0,16%: Borse contrastate in Europa in avvio di seduta. Parigi guadagna lo 0,02% a 8.018 punti e Londra cede lo 0,16% a 7.680 punti. In lieve rialzo Francoforte, che sale dello 0,04% a 17.849 punti e Madrid ( ...quotidiano

Tim, il crollo in Borsa e il sospetto: "Livelli di scambio anomali": Focus a Piazza Affari sul titolo TIM dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2024-2026 da parte del ceo Pietro Labriola. Dalla riunione del cda sono emerse altre novità, tra cui la decisione ...informazione

Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,26%): (ANSA) - TOKYO, 28 NOV - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più malgrado ... Sul mercato valutario lo yen guadagna nuovamente terreno sul dollaro a 148,40 e sull'euro a 162,60. (ANSA).msn