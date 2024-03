(Di venerdì 8 marzo 2024) Borse positive ine Pacifico e future inin Europa e negli Usa in attesa deisul mercato delOltreoceano.ha guadagnato lo 0,23%, Shanghai lo 0,62%Taiwan lo 0,47%Seul l'1,24% e Sidney l'1,07%. Ancora aperte Hong Kong +1,2%), Mumbai (+0,05%) e Singapore (+0,41%). Sui mercati - viene fatto notare nelle sale operative - si respira "aria di fiducia" dopo i segnali lanciati sia dalla Fed che dalla Bce sui tassi, anche se, come ha detto il presidente della Banca Centrale Usa Jerome Powell, ci sarà un "atterraggio morbido". Inla produzione industriale tedesca, atteso il Pil dell'Eurozona mentre isule sull'occupazione negli Usa potranno fornire spunti per capire quanto 'morbido' sarà l'atterraggio previsto da ...

Borsa : Asia negativa - Tokyo -1 - 23% nel giorno della Bce. Seduta in ribasso per le Borse Asia tiche mentre l'oro vola a nuovi record e in Europa si attende la Bce. Tokyo lascia sul terreno l'1,23% mentre fa un rally lo ... (Leggi)

Borsa : Asia in rialzo - attesi dati Usa sul lavoro - Tokyo +0 - 23%. Borse positive in Asia e Pacifico e future in rialzo in Europa e negli Usa in attesa dei dati sul mercato del lavoro Oltreoceano. Tokyo ha guadagnato lo 0,23%, ... (Leggi)

BMT 2024, a Napoli le novità dal travel: La ventisettesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma dal 14 al 16 marzo presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, si profila come un'occasione imperdibile per esplorare le ...advtraining

Taglio dei tassi in vista, i mercati festeggiano: Il più ampio indice MSCI di azioni dell’area Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha raggiunto il picco di 538,47 punti nei primi scambi Asiatici, il livello più alto da agosto. La sessione Asiatica ...money

Borsa: Asia in rialzo, attesi dati Usa sul lavoro, Tokyo +0,23%: Borse positive in Asia e Pacifico e future in rialzo in Europa e negli Usa in attesa dei dati sul mercato del lavoro Oltreoceano. Tokyo ha guadagnato lo 0,23%, Shanghai lo 0,62%Taiwan lo 0,47%Seul l'1 ...ansa