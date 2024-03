BOOK – “Dalla stessa parte mi troverai” di Valentina Mira SEM | 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)è una giovane scrittrice (classe 2001). Nel suo ultimo libro – “mi” (SEM) – che, per il titolo, prende in prestito una strofa di una canzone di De Gregori, prova a costruire un dialogo fra due epoche, fra due donne, fra due mondi. Da un lato c’è il Novecento, quello della coda degli anni di piombo, c’è Acca Larentia e tutto il suo seguito di odio, rancore e sangue, c’è una donna ormai sessantenne, Rossella Scarponi vittima della violenza di Stato, una violenza mai dimostrata, ma incombente nella sua esistenza e in quella della sua famiglia come un’ombra opaca, come una nebbia caliginosa che tutto sfuma e confonde. Dall’altro lato ci sono gli anni contemporanei, quelli dell’attivismo digitale e dei “nuovi diritti”, del grande vuoto a sinistra ...