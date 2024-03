(Di venerdì 8 marzo 2024) . È possibile presentare domanda per il, ileconomico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asilipubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembreperil, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE...

Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo. Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo . È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024 , il contributo economico erogato ... (Leggi)

Bonus Nido 2024 : consulta scadenze e requisiti per richiedere il contributo. Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo . È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024 , il contributo economico erogato ... (Leggi)

Fringe benefit detassati, Bonus fino a 2mila euro per i genitori con figli a carico: Oggi sono state pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che hanno specificato che nei fringe benefit esentasse oltre alle bollette, entrano anche le spese per l'affitto e per il mutuo sul ...iodonna

Conviene accettare il Bonus Mamma - esonero contributivo: Buongiorno, sono una dipendente a tempo indeterminato, madre di due figli piccoli. Vorrei capire quanto influisce sull'ISEE e quindi sull'assegno unico l'accettazione del Bonus mamma. Grazie Cordiali ...corriere

Bonus Nido 2024: consulta scadenze e requisiti per richiedere il contributo: Bonus Nido 2024: ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo. È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024, il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette ...gazzettadelsud