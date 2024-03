Bonus mamme | altro che equità di genere | questo premio si sta rivelando un passo indietro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Sonia Surico Il tanto decantato, voluto con fervore dal governo Meloni per supportare le lavoratrici con almeno due figli, si staun vero disastro su tutti i fronti. Oltre ad essere iniquo per chi non ne beneficia, come nel caso delle freelance, ilrischia ora di trasformarsi in una vera e propria beffa fiscale. Una delle prime criticità è emersa proprio nella sua fase di avvio, con un significativo ritardo dovuto alla tardiva pubblicazione della circolare applicativa da parte dell’Inps.rallentamento burocratico ha comportato non solo una frustrante attesa per le potenziali beneficiarie, ma anche un’inevitabile perdita di tempo e risorse per tutte le donne che contavano susostegno. Ma le complicazioni non finiscono qui. Oltre alla beffa ...