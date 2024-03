Bonus di Avanti Un Altro si fa male | “Perde sangue | gli è saltata un’unghia”

(Di venerdì 8 marzo 2024) DaUna Doc – Nelle tue Mani il passo è breve e ieri Paolo Bonolis ha rischiato di dover chiamare il dottor Andrea Fanti e Ric, per soccorrere uno dei personaggi storici del meraviglioso minimondo. Ildurante il suo ingresso nello studio si è ferito, ma per fortuna è stato subito soccorso. Ildiunmedicato da Laurenti. Daniel Nilsson appena è arrivato accanto a Paolo Bonolis è stato assalito da diverse donne del pubblico (era evidentemente un simpatico sketch organizzato), il conduttore le ha fatte risedere, ma una di loro – presa dall’emozione – è salita sul piede del ragazzone e gli ha quasi staccato l’unghia dell’alluce. Ilha tirato un urlo e Paolo si è subito avvicinato per cercare di capire che cosa fosse accaduto: ...

Famiglia : Montaruli - 'bonus passo in avanti concreto dopo promesse sinistra'. Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Quanto promesso dal Governo Meloni per sostenere le famiglie italiane oggi si concretizza con l'entrata in vigore del bonus mamme. ... (Leggi)

Il Bonus bollette Gli enti di Terzo settore lo volevano, ma hanno dovuto rinunciarvi: Pochissime le richieste pervenute per avere un contributo a fronte del caro bollette del 2022, nonostante il bisogno fosse forte. Le cause Non il disinteresse ma il fatto che con quegli aiuti gli ent ...vita

Il Bonus affitto non basta, rischio morosità dietro l’angolo: “Con 500 euro non copriamo neanche un mese”: Centinaia di famiglie "normali", che hanno chiesto un aiuto al Comune per non ritrovarsi in debito con i padroni di casa, hanno ricevuto molto meno di quanto atteso. Tra Campidoglio e Regione ballano ...romatoday

Avanti un altro, incidente per il Bonus. Bonolis: “Gli è saltata un’unghia”: Il risultato Gli è saltata l’unghia. “Perde sangue” è stato il commento del conduttore di Avanti un altro. Paolo Bonolis: “Abbiamo avuto la tragedia del Bonus a cui è saltata l’unghia” Spiacevole ...lanostratv