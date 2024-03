(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilprevede uno sconto sull’acquisto ed è valido unicamente per gli studenti che frequentano la scuola superiore o l’università, cosìper le loro famiglie. E c’è anche un altro limite per poter accedere alla misura: l’Isee del nucleo familiare non deve sforare i 20.000 euro.: cosa comprare Lo sconto vale 300 euro e può essere utilizzato per acquistare ogni tipologia di: fisso o mobile e con qualsiasi sistema operativo (Windows, macOS, Linux, ChromeOS o altro). Possibile anche comprare un pc ricondizionato o anche solo usato, ma solo tramite rivenditori autorizzati che rilascino opportune certificazioni fiscali. Esclusa dunque la compravendita fra privati cittadini che non lasci tracce. Possono essere acquistati ...

Bonus computer 2024 da 300 euro - chi può ottenerlo e come fare domanda con l’app Io. Il Bonus computer 2024 non è ancora attivo, ma si conoscono i requisiti e la procedura per fare domanda . L'agevolazione vale 300 euro e sarà rivolta agli ... (fanpage)

Bonus computer 2024 sull’app IO: requisiti e come fare domanda: Il Bonus computer 2024 prevede uno sconto sull’acquisto ed è valido unicamente per gli studenti che frequentano la scuola superiore o l’università, così come per le loro famiglie. E c’è anche un altro ...quifinanza

Bonus computer di 300 euro, ecco a chi spetta e come ottenerlo: la soglia Isee e cosa si può acquistare: Il Bonus consiste in una sconto di 300 euro per l'acquisto di un computer. Si potranno comprare pc o Mac portatili o fissi, nuovi o anche usati. senza alcuna limitazione per quanto riguarda quelli di ...corriereadriatico

Novità sui benefici aziendali senza tasse: quali sono e come chiederli Ecco l’elenco: L’Agenzia delle Entrate ha rivelato tutte le novità per i fringe benefits, i benefici aziendali esentasse, del 2024: ecco quali sono e come ...alfemminile