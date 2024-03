Bonelli | “Perché in Italia proporre la patrimoniale ai miliardari è un tabù?”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 marzo 2024) “inlaaiè un? Inci sono 15mila persone con patrimoni superiori a 100 milioni di dollari e solo 69 con ricchezza complessiva di 233 miliardi di dollari. Proponiamo di tassarli per finanziare sanità, istruzione e politiche per clima”. La proposta arriva dal co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo. Il co-portavoce di Europa Verde Angelopropone unaper tassare i super ricchi “In, c’è un problema molto serio di giustizia sociale: 69 superdetengono un totale di 233 miliardi di dollari di patrimonio combinato. Come Alleanza Verdi e Sinistra, siamo convinti – spiega ...