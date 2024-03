Bonaldi | Gruppo Eurocar Italia sfida gli stereotipi di genere e celebra l’empowerment femminile nel mondo dell’automotive

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) In occasione della Giornata Internazionale della Donna,si prepara a lanciare online un video che mira a sfatare i luoghi comuni sul binomio “donne e motori”, oltre a contrastaree pregiudizi disul rapporto tra sferae automotive. Il video, che sarà pubblicato alle ore 9:00 di venerdì 8 marzo sui social media del, raccoglie le voci delle donne che lavorano per l’azienda, dimostrando il loro impegno, la loro competenza e la passione per il settore automobilistico attraverso testimonianze dirette, affermazioni e credenze ancora diffuse neldei motori, come “Non sta bene che una donna si interessi ai motori” o “Non dovrebbe osare competere con gli uomini”, sfatando ...