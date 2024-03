Bologna ti amo | tanti vip al Modernissimo per il docufilm di Mingardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Una serata emozionante, conprotagonista. Ieri sera alAndreaha presentato il suoI Love You, un canto d’amore per la sua città. Una docufiction, diretta dae Pier Paolo Paganelli e prodotta da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, applaudita dalla platea del cinema gremita. In salaamici di: Gianni Morandi, Andrea Roncato, Vito, Giorgio Comaschi, Paolo Mengoli, Michele Torpedine, Red Ronnie. Sul palco, con Andrea avvolto in una sciarpa rossoblù, il sindaco Matteo Lepore, Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca, la delegata alla Cultura Elena Di Gioa e Rossi Pisu. Ilè ricco e avvicente: un kolossal ...