Bologna | lo stato di forma in vista dell’Inter | cinque su cinque

(Di venerdì 8 marzo 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Thiago Motta arriva alla sfida, con una serie impressionante di vittorie.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultimegare la squadra nelle mani di Thiago Motta ha saputo soltanto vincere. Partendo dal 4-0 perentorio contro il Lecce, i felsinei hanno poi conquiun 2-0 ai danni della Fiorentina nel recupero della ventunesima giornata, seguito dalla trasferta di Roma contro la Lazio vinta per 1-2. Anche il Verona ha fatto le spese del, perdendo 2-0 ...

Mattia Santori contestato al corteo di Bologna : «Dalla destra e dal Pd gli stessi manganelli - non sei il benvenuto» – Il video. Non è piaciuta a tutti la partecipazione di Mattia Santori , ex leader delle Sardine e oggi consigliere del Partito democratico a Bologna , al corteo ... (open.online)

Atalanta Bologna - chi è stato il migliore in campo?. Il Bologna di Thiago Motta batte l’ Atalanta di Gasperini e conquista punti fondamentali per la Champions League. Ecco il migliore in campo Il Bologna vince ... (calcionews24)

Bologna - l'ex sardina Mattia Santori contestato alla manifestazione pro Palestina : "Non ti vogliamo - vai via" - VIDEO. l'ex leader delle Sardine e ora consigliere comunale del Partito Democratico a Bologna Mattia Santori è stato contestato alla manifestazione pro- Palestina di ... (ilgiornaleditalia)

A Bologna ad aprile al via i lavori del tram in centro storico: A dirlo è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa in Comune per illustrare l'avvio dei cantieri del tram nel centro storico del capoluogo emiliano. "Il tram è ...ansa

Bologna-Inter, probabili formazioni: ipotesi panchina per Lautaro: Possibile turno di riposo per il bomber argentino alla vigilia della Champions: ballottaggio Sanchez-Arnautovic per fare coppia con Thuram.it.blastingnews

In arrivo Bologna Licensing Trade Fair/Kids: Dall’8 all’11 aprile 2024, si terrà la 17ª edizione dell’evento di licensing internazionale dedicato alla compravendita di marchi e properties per bambini, ragazzi e giovani adulti nel cuore di Bologn ...distribuzionemoderna.info