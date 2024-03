Bologna-Inter | tante conferme per Thiago Motta La probabile formazione – TS

(Di venerdì 8 marzo 2024) In vista della delicata sfida ad alta quota contro l’di Simone Inzaghi,e il suoproveranno a fare lo sgambetto ai nerazzurri che corrono spediti verso lo scudetto. I rossoblù in campo con l’artiglieria pesante, spiega Tuttosport. QUALITÀ – A poco più di un giorno dalla sfida contro l‘al Dall’Ara, ildisi affida ai suoi prezzi pregiati per provare a fare lo sgambetto ai nerazzurri. Il tecnico dei falsinei, che scenderà in campo da diffidato, si affida come al solito al 4-1-4-1 con Lukasz Skorupski in porta, con Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen a completare il pacchetto arretrato. A fare da perno al centrocampo in mediana, spazio a Freuler: sulla trequarti agirà Orsolini sulla destra, con ...

