Bologna-Inter | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di venerdì 8 marzo 2024)è una partita valida per la ventottesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, diretta tv,. Non avrà brillato come nelle partite precedenti, ma l’obiettivo dell’nel posticipo di lunedì scorso contro il Genoa era portare a casa altri tre punti – dodicesima vittoria di fila per la capolista indiscussa dellaA – e volare a +15 sulla Juventus seconda, ormai quasi rassegnata. Asllani – IlVeggente.it (Lapresse)La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver indirizzato il match prima con Asllani e poi con un rigore di Sanchez, ha un po’ tirato il freno a mano nella ripresa, complice anche l’ottima prestazione dei rossoblù di Alberto Gilardino, che accorciando le ...

Precedenti Bologna-Inter : più sconfitte che vittorie - dato da invertire. Bologna-Inter si giocherà domani alle 18 e i Precedenti in casa dei rossoblù sono negativi. Tanto che il computo generale in Serie A vede il segno meno. I ... (inter-news)

Bologna - i convocati per l’Inter : la scelta su Ferguson. Thiago Motta, allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro l’Inter Thiago Motta, allenatore ... (calcionews24)

Serie A : fiducia alla Juventus - in quota l'Atalanta insegue. Bologna-Inter - favola rossoblù a 3 - 48. Uno scontro cruciale che arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe le squadre. Il duello di domenica pomeriggio tra Juventus ... (calciomercato)

Bologna-Inter, i convocati: Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Bologna senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con TuttoBolognaweb per scoprire tutte le news di giornata sui rossoblu in campionato. Il ...tuttobolognaweb

Bologna-Inter, a quota 3.50 la settima vittoria di fila di Thiago Motta: Sabato il Bologna, favorito per il quarto posto, rischia di fermare a 6 la serie di successi consecutivi visto che sfida l'Inter, anche se in casa: al Dall'Ara il segno 1 è a 3.50, mentre per il ...gioconews

Bologna-Inter, a quota 3.50 su Betaland la 7ª vittoria di fila di Thiago Motta: Sabato il Bologna, favorito per il quarto posto, rischia di fermare a 6 la serie di successi consecutivi visto che sfida l'Inter, anche se in casa: al Dall'Ara il segno 1 è a 3.50, mentre per il ...insideroma