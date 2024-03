Bologna-Inter | quanti cambi per Inzaghi Calhanoglu possibile titolare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Simoneritrova tre pedine fondamentali in vista della gara di sabato pomeriggio alle 18 al Dall'Ara di. I nerazzurri, reduci da dodici vittorie consecutive in tutte le competizioni, affrontano un'avversaria che ha vinto le ultime sei e che in questa stagione ha prima pareggiato all'andata e poi vinto ai supplementari in Coppa Italia negli ottavi in gara unica contro l'attuale capolista in A. Il tecnico dell’, che proprio domani compirà 116 anni (il club è stato fondato il 9 marzo 1908), sta pensando di presentarsi in Emilia con una squadra molto diversa da quella che ha battuto il Genoa lunedì scorso e che a sua volta sarà differente in diversi rappresentanti rispetto alla squadra che sarà schierata mercoledì prossimo in Champions League contro l'Atletico Madrid. Tra gli indisponibili restano i soli Cuadrado e ...