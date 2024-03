Bologna-Inter | probabili formazioni | orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 –a più quindici sulla Juve, con la seconda stella sempre più vicina, mentre si avvicina il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Prima, però, c’è la difficile tappa dicontro una squadra reduce da sei vittorie di fila e in piena corsa Champions League con il quarto posto con margine di 4 punti sulla Roma e 5 sull’Atalanta, battuta a domicilio nello scorso weekend. L’invece veleggia a pieni voti con solo vittorie nel 2024, ma Inzaghi non vuole distrazioni e anche al Dall’Ara farà affidamento ai suoi uomini migliori con il rientro di Calhanoglu, Thuram e Acerbi, tutti di nuovo in gruppo dopo i recenti acciacchi e pronti a ritrovare ritmo partita anche in vista di Madrid. Attenzione aldi Motta, ormai non più ...