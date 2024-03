Bologna Inter | l’ex Arnautovic pronto per un posto da titolare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 8 marzo 2024), nel mezzo la possibilità chegiochi addirittura dal primo minuto contro i rossoblu emiliani Simone Inzaghi non ha ancora preso una decisione definitiva su chi schierare in attacco in. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, in ballo c’è di mezzo la possibilità cherossoblupotrebbe addirittura giocare dal primo minuto in territorio bolognese. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.