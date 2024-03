Bologna-Inter | i 25 convocati di Thiago Motta | la scelta su Ferguson

Bologna : allarme Ferguson in vista dell'Inter. Come sta e il possibile sostituto. Thiago Motta rischia di dover rinunciare ad un pezzo da novanta per l’attesissima sfida di domani contro l’Inter, che segna per... (calciomercato)

Il Welcome manager De Silvestri e l'appuntamento da Nello con la squadra: Fare gruppo a volte è un modo di dire: ma quando il “Welcome manager” De Silvestri (“Aiuto i nuovi arrivati a inserirsi, li porto in giro per Bologna, faccio conoscere la città e i luoghi belli” aveva ...gazzetta

Napoli - Torino in un'Interessante giornata per la lotta Champions: Scoppiettano gli scontri difficili delle squadre concorrenti ai posti - Champions in questa 28giornata di campionato, il Bologna ospita l'Inter, l'Atalanta a Torino con la Juve, Fiorentina - ...virgilio

Al Dall’Ara per la 28ª sfida ad alta quota: Bologna-Inter dove vederla in Tv e in streaming: Al Dall’Ara arriva la capolista: Bologna-Inter dove vederla in Tv e in streaming I rossoblù che stanno facendo vivere sensazioni fantastiche ai loro sostenitori saranno in grado di prendere 3 punti ...tag24