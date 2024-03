Bologna-Inter | dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Malgrado il primo posto già blindato e l'imminente impegno di Champions League con l'Atletico Madrid, l'non vuole distrarsi e con il, nella gara in programma sabato 9 marzo alle 18 e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, andrà a caccia di altri tre punti. Una...

Fabbian, l'Inter sfida il futuro: il piano per l'anno prossimo: La sua crescita, che ha colpito pure Spalletti, lo indica a pieno titolo quale sostituto di Mkhitaryan nel ’25, quando Marotta potrà ricomprarlo: per riportarlo a casa serviranno 12 milioni ...tuttosport

Dopo lo Sporting, un altro crash test per l’Atalanta: contro la Juve per spezzare il digiuno di vittorie: Un filotto di gare nel quale sono arrivati soltanto due pareggi, contro il Milan e, appunto contro i portoghesi, e altrettante sconfitte al cospetto di Inter e Bologna. L’ultimo sussulto della Dea, ...bergamonews

L’Inter ritrova Calhanoglu. Nel mirino c’è l’Atletico: Risultato: 1-0 per l’Inter e gol decisivo del turco ... in un confronto di campionato contro una squadra che correrà a mille (il Bologna) nel tentativo di fermare la capolista e aggiungere fieno in ...ilgiorno