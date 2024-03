Bologna Inter | Calhanoglu o Asllani? La scelta di Simone Inzaghi

(Di venerdì 8 marzo 2024)in? Laditiene contro anche della gara contro l’Atletico Madridè una partita durissima per la capolista. Ancora di più tenendo conto che si scenderà in campo con ben più di un pensiero rivolto a Madrid, dove mercoledì l’Atletico ospiterà i nerazzurri. A tal proposito, quali sono i dubbi di formazione per? In primis il tecnico deve risolvere il tema del regista. Secondo La Gazzetta dello Sportverrà confermato titolare, ancor più dopo il gol nell’ultima gara di campionato. Maha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Pertanto ci sarà una staffetta nell’vallo, un’eccezione rispetto alle ...

Bologna e Inter - a duello le migliori del 2024 : record e… Tabù ? CdS. Bologna e Inter domani si scontreranno in un appassionante duello al Dall’Ara. Sarà la sfida tra le due squadre più in voga di questo inizio di ... (Leggi)

Bologna-Inter - bagarre in regia! Ma Inzaghi valuta 2 novità ? CdS. bagarre in regia per Simone Inzaghi in vista di Bologna-Inter . Domani la partita al Dall’Ara, valida per la ventottesima giornata di campionato. ULTIME ? ... (Leggi)

Bologna - allarme big in mezzo con l’Inter! Si valutano le alternative ? CdS. Meno uno a Bologna -Inter. Thiago Motta dovrà valutare un super big a centrocampo, tanto che già si valutano le alternative per sostituirlo. PICCOLO PROBLEMA ? ... (Leggi)

Bologna, l'Inter vuole ricomprare fabbian nel 2025: Giovanni Fabbian è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e presto potrebbe farci ritorno. Come spiegato dal Corriere dello Sport il centrocampista ...sportmediaset.mediaset

Inter, a Bologna per sfatare il tabù. Calhanoglu riparte dalla panchina, fiducia ad Asllani e all'ex Arnautovic: MILANO - Che non sia una partita normale, in casa Inter lo hanno bene in mente. Il Bologna è, dopo quella nerazzurra, la squadra più in forma del campionato. Thiago Motta sembra non sbagliare una ...repubblica

Inter, Thuram torna titolare: prove generali per Madrid. Al suo fianco…: Riecco Marcus Thuram: maglia dal 1' pronta per l'attaccante francese, pronto a guidare l'attacco dell'Inter a Bologna ...fcinter1908