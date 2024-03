Bologna | allarme big in mezzo con l’Inter! Si valutano le alternative ? CdS

(Di venerdì 8 marzo 2024) Meno uno a-Inter. Thiago Motta dovrà valutare un super big a centrocampo, tanto che già sileper sostituirlo. PICCOLO PROBLEMA ? Occhio alle condizioni di Lewis Ferguson. Il capitano delieri ha lavorato a parte per qualche piccolo fastidio muscolare. Importantissimo l’allenamento di oggi. Il centrocampista scozzese, tra i migliori della squadra felsinea, rischia di saltare quantomeno dal primo minuto la partita contro, in programma domani alle 18. Thiago Motta valuta le: la prima è quella di Fabbian sulla trequarti con uno tra Aebischer, Al Azzouzi e Moro ad affiancare Freuler in mediana. In avanti, invece, provati insieme Ndoye e Orsolini a supporto di Zirkzee. La probabile formazione delsecondo il ...

Bologna - allarme rientrato : le condizioni di Saelemaekers. allarme rientrato in casa Bologna per quel che riguarda Alexis Saelemaekers . L'esterno belga nella giornata di ieri si era allenato da solo...

Inter, a Bologna per sfatare il tabù. Calhanoglu riparte dalla panchina, fiducia ad Asllani e all'ex Arnautovic: MILANO - Che non sia una partita normale, in casa Inter lo hanno bene in mente. Il Bologna è, dopo quella nerazzurra, la squadra più in forma del campionato. Thiago Motta sembra non sbagliare una ...

