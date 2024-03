Nuovi problemi per i Boeing 737 - sospesa la produzione di 50 aerei per un difetto di fabbrica. Ad annunciarlo è stato il Ceo della compagnia aerea, Stan Deal, che ha spiegato come l'anomalia sia stata segnalata da un dipendente di un fornitore esterno ... (fanpage)

Boeing 737 Max perde una ruota dopo il decollo, paura a bordo: pilota costretto ad atterraggio di emergenza: Ennesimo incidente per un Boeing 737 Max: un esemplare della United Airlines è uscito di pista finendo sull'erba all'aeroporto George Bush di Houston. Lo ha riferito la ...ilmattino

