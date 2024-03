Blatta nel piatto di pollo e verdure alla mensa della scuola primaria | genitori in rivolta Milano Ristorazione | “Forse era nelle verdure bio”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Unanelscolastica. Se l'è ritrovata mercoledì 6 marzo un'insegnanteClementina Perone di via San Giacomo, quartiere Chiesa Rossa. Ennesimo caso dopo la scoperta – per due volte in meno di una settimana – di un pezzo di plastica nei panini integrali distribuiti in due plessi scolastici che hanno comportato il ritiro di tutta la fornitura di pane, sostituito con grissini.nelOra, altro guaio perche consegna 83mila pasti al giornoscuole comunali milanesi. "Pranziamo in due turni – racconta una maestra di via San Giacomo -. Mercoledì io ero già rientrata in classe quando una mia collega, salendo, ...